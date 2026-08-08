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Ederson'dan ayrılık iddialarına net cevap!

Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Ederson, sosyal medya paylaşımıyla hakkındaki iddialara yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 22:32 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 22:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ederson'dan ayrılık iddialarına net cevap!
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "YALANLARA İNANMAYIN"

Antrenmandan bir fotoğrafını paylaşan 32 yaşındaki eldiven, Türkçe olarak "Neredeyse yüzde 100. Yalanlara inanmayın" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson'un, sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı yönünde ulusal basında çeşitli haberler çıkmıştı.

3 MAÇTA YEDEK KULÜBESİNDEYDİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 eleme maçında kaleyi Mert Günok korudu. Ederson ise Sturm Graz karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.

Brezilyalı kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

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