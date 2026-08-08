Arsenal, Bruno Guimaraes'i açıkladı!

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Newcastle United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arsenal'den yapılan açıklamada, imza töreninden bir fotoğraf paylaşılarak 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transfer edildiği vurgulanarak "Guimaraes'in Newcastle United'dan uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.
İngiliz medyasına göre, Arsenal, 4+1 yıllık anlaşma imzaladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu için Newcastle United'a 87 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Brezilya milli takımında da forma giyen futbolcu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti.
PERFORMANSI
Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 195 karşılaşmaya çıkan Bruno Guimaraes, 31 kez gol sevinci yaşadı.
İngiliz medyasına göre, Arsenal, 4+1 yıllık anlaşma imzaladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu için Newcastle United'a 87 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Brezilya milli takımında da forma giyen futbolcu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti.
PERFORMANSI
Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 195 karşılaşmaya çıkan Bruno Guimaraes, 31 kez gol sevinci yaşadı.
Bruno Guimaraes, Arsenal'da.
🔸 75 milyon sterlin bonservis
🔸 4+1 yıllık sözleşme pic.twitter.com/xQNxzJIdaP
— Sporx (@sporx) August 8, 2026