Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı lacivertlilerde takıma gelecek transferlerin yanı sıra gidecek futbolcularla ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de özellikle yabancı kontenjanındaki doluluk yönetimin elini kolunu bağlıyor.
Bu doğrultuda sarı lacivertliler, kadroda yer açabilmek için Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, sağ bek transferinde U23 kontenjanına uygun bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda ilerleyen günlerde sağ bek bölgesinde önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Sarı lacivertlilerin kadrosunda bulunan Ognjen Mimovic ise U23 kontenjanına uyuyor.
Ancak teknik heyetin Sırp futbolcuyla ilgili olumsuz raporu doğrultusunda Mimovic'in takımda düşünülmediği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin Semedo ile yollarını ayırmasının ardından sağ bek bölgesinde nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.
Yönetimin kontenjan sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'de özellikle yabancı kontenjanındaki doluluk yönetimin elini kolunu bağlıyor.
Bu doğrultuda sarı lacivertliler, kadroda yer açabilmek için Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, sağ bek transferinde U23 kontenjanına uygun bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda ilerleyen günlerde sağ bek bölgesinde önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Sarı lacivertlilerin kadrosunda bulunan Ognjen Mimovic ise U23 kontenjanına uyuyor.
Ancak teknik heyetin Sırp futbolcuyla ilgili olumsuz raporu doğrultusunda Mimovic'in takımda düşünülmediği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin Semedo ile yollarını ayırmasının ardından sağ bek bölgesinde nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.
Yönetimin kontenjan sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.