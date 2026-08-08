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Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni

Fenerbahçe, yabancı kontenjanında yer açmak için Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planlarken, sağ bek transferinde U23 kontenjanına uygun bir oyuncuya yöneldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 12:39
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni
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Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertlilerde takıma gelecek transferlerin yanı sıra gidecek futbolcularla ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de özellikle yabancı kontenjanındaki doluluk yönetimin elini kolunu bağlıyor.

Bu doğrultuda sarı lacivertliler, kadroda yer açabilmek için Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, sağ bek transferinde U23 kontenjanına uygun bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda ilerleyen günlerde sağ bek bölgesinde önemli bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Sarı lacivertlilerin kadrosunda bulunan Ognjen Mimovic ise U23 kontenjanına uyuyor.

Ancak teknik heyetin Sırp futbolcuyla ilgili olumsuz raporu doğrultusunda Mimovic'in takımda düşünülmediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Semedo ile yollarını ayırmasının ardından sağ bek bölgesinde nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

Yönetimin kontenjan sorununu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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