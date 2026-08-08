Vangelis Pavlidis transfer kararını sonunda verdi!

Golcü transferini bitirmek için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı ismin Vangelis Pavlidis olduğu belirtiliyordu. Yunan santrforun geleceğiyle ilgili kararı verdiği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Record'da yer alan habere göre transfer döneminin gözde isimlerinden olan Pavlidis, Benfica'dan ayrılmayı ancak Avrupa'nın büyük liglerinden teklif gelirse düşünüyor.
Pavlidis'in maddi kaygıları bir kenara bıraktığı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun sportif başarıya daha fazla önem vermesi nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Benfica formasıyla 3 maça çıkan Pavlidis, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Pavlidis'in maddi kaygıları bir kenara bıraktığı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun sportif başarıya daha fazla önem vermesi nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Benfica formasıyla 3 maça çıkan Pavlidis, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.