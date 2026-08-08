09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Vangelis Pavlidis transfer kararını sonunda verdi!

Fenerbahçe'nin golcü transferinde ilgilendiği isimlerin başında Vangelis Pavlidis geliyor. Yunan santrforun transferiyle ilgili son kararı Portekiz basını tarafından duyuruldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 13:29 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Vangelis Pavlidis transfer kararını sonunda verdi!
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Golcü transferini bitirmek için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı ismin Vangelis Pavlidis olduğu belirtiliyordu. Yunan santrforun geleceğiyle ilgili kararı verdiği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Record'da yer alan habere göre transfer döneminin gözde isimlerinden olan Pavlidis, Benfica'dan ayrılmayı ancak Avrupa'nın büyük liglerinden teklif gelirse düşünüyor.

Pavlidis'in maddi kaygıları bir kenara bıraktığı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun sportif başarıya daha fazla önem vermesi nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Benfica formasıyla 3 maça çıkan Pavlidis, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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