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İsmail Kartal: "O sezon bu sezon!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçı öncesi ve devre arasında yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 10:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal: 'O sezon bu sezon!'
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Strum Graz'ı yenerek rövanş için avantaj sağlarken, kulübün sosyal medya hesaplarından Teknik Direktör İsmail Kartal'ın öğrencilerine karşılaşma öncesinde yaptığı konuşma paylaşıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "TRİBÜNLERİ DOLDURAN TARAFTARIMIZI MUTLU EDELİM"

Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Hafta boyunca ne çalıştıysak, neleri değiştirdiysek, onları bu maçta ortaya koyalım. Galibiyet için pozitif iletişim. Sürekli sahada birbirinizle konuşun. Yaptığımız işten keyif alalım. Buraya gelen, tribünleri dolduran taraftarımızı mutlu edelim. Oynadığımız futbolla, mücadele gücümüzle galibiyeti ne kadar istediğimizi herkese gösterelim."

İsmail Kartal ayrıca devre arasında da aynı konuşmayı yapıp öğrencilerinin en iyi performansı göstermesini sağlarken, kaptan Milan Skriniar'ın da hocasının ardından arkadaşlarıyla bir toplantı yaptığı ve Graz galibiyetinin böyle geldiği ifade edildi.

"O SEZON BU SEZON"

Öte yandan Graz zaferi ve ortaya konan futbol yöneticileri de sevindirirken, "Takımın eksikleri var. Daha yeni gelecek oyuncular da var. Her geçen gün daha iyi olacağız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacağız, hem de Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağız. O sezon bu sezon. Başarıya ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız" yorumlarında bulunduğu öğrenildi.

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