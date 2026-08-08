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Diego Simeone, Victor Osimhen'den vazgeçmiyor!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in menajerler aracılığıyla Atletico Madrid'e önerildiği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 10:19 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 10:21
Diego Simeone, Victor Osimhen'den vazgeçmiyor!
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili İspanya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol gazeteci Ruben Uria'nın haberine göre menajerler, Nijeryalı santrforu Atletico Madrid'e önerdi. Osimhen'in transferin gerçekleşmesi için maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu iddia edildi.

SIMEONE TRANSFERİ İSTİYOR

Haberde, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Victor Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Osimhen her fırsatta kariyerine Galatasaray'da devam edeceğini belirtirken, kulüpler arasında resmi bir teklif veya görüşme yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERECEK

27 yaşındaki santrforun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı 74 resmi karşılaşmada 59 gol ve 16 asist üretti. Nijeryalı futbolcu, bu süreçte toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.

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