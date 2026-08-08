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Fenerbahçe, Real Madrid ile anlaştı! Sıra Endrick'te!

Fenerbahçe, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Endrick'i kiralamak için anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler genç futbolcuyu ikna etmeye çalışırken, alternatifler arasında Vangelis Pavlidis ve Romelu Lukaku da bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 09:22
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Real Madrid ile anlaştı! Sıra Endrick'te!
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Hücum hattına bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe, geniş bir liste üzerinde çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer görüşmeleri yapmak için Madrid'e giden Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer'in Brezilyalı golcü Endrick için Real Madrid'le masaya oturduğu ortaya çıktı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kamer, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak istedi, Real Madrid yönetimiyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Ancak Endrick'in Fenerbahçe'ye gelme konusunda tereddütler yaşadığı belirtildi.

10+4 kuralına uygun olması ve hücum hattının her bölgesinde görev yapması nedeniyle sarı-lacivertliler Endrick'e öncelik vermiş durumda. Yönetim, genç futbolcuyu ikna ederse, transfer gerçekleşecek.

LYON PERFORMANSI

1,73 boyundaki futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Lyon'da 21 maça çıkıp 8 gol atmış, 7 de asist üretmişti.

SON İHTİMAL LUKAKU

Bir yandan da Benfica ile Vangelis Pavlidis konusunda pazarlık yapan Fenerbahçe'ye Napoli'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku önerildi.

Suudi Arabistan kulüplerinden ve Trabzonspor'dan gelen teklifi reddeden 33 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Endrick ve Pavlidis hamlelerinden sonuç alamazsa Lukaku'ya yönelecek.

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