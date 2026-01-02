Açık Lise Kayıtları Ne Zaman 2026? AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt Tarihleri

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 1. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler, "Açık lise 2. dönem kayıtları ne zaman 2026?" sorusuna odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl iki dönem halinde gerçekleştirilen kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri, öğrencilerin ders seçimi ve sınavlara katılımı için büyük önem taşıyor. Arama motorlarında "AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri 2026" sorguları hız kazanırken, MEB'in çalışma takvimi de netleşmeye başladı. İşte 2025-2026 eğitim döneminin ikinci yarısına dair kayıt detayları...

2026 yılının ilk aylarında başlayacak olan kayıt süreci, binlerce öğrencinin mezuniyet yolundaki en kritik adımlarından biri. Kayıt yenileme yapmayan öğrenciler, mart ayında yapılması planlanan 2. dönem sınavlarına giriş hakkını kaybediyor. Vatandaşlar, "AÖL kayıt ücreti ne kadar, kayıtlar nereden yapılır?" gibi teknik soruların yanıtlarını da yakından takip ediyor. İşte MEB kaynaklarından edinilen bilgiler ışığında 2026 AÖL kayıt takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2. dönem için kesin bir "Kayıt Kılavuzu" yayımlamamış olsa da, 1. dönem sonuçlarının açıklanma tarihi olan 20 Ocak 2026 sonrası sürecin başlaması bekleniyor.

Öngörülen Tarih: Açık lise 2. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinin Ocak ayı sonu ile Şubat ayı başında (Tahminen 26 Ocak - 15 Şubat 2026 arası) yapılması öngörülmektedir.

MEB tarafından yayımlanan yıllık takvime göre, kayıtları tamamlanan öğrencilerin gireceği 2. dönem sınav tarihleri belirlenmiştir:

2. Dönem Yazılı Sınavlar: 14-15 Mart 2026 (Cumartesi - Pazar)

e-Sınav Randevuları: 1-31 Mart 2026 tarihleri arasında belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecektir.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlenen kayıt yenileme ve yeni kayıt katılım bedeli dönemlik 400 TL'dir. Öğrenciler bu ücreti;

MEB ödeme sistemi (odeme.meb.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla,

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ATM veya mobil bankacılık kanalları üzerinden yatırabilirler.

Yeni Kayıt: İlk kez kayıt yaptıracak olanlar, gerekli belgelerle birlikte Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine şahsen başvurmalıdır.

Kayıt Yenileme: Ücretini yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılabilmekte veya öğrenci tarafından AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimiyle tamamlanabilmektedir.