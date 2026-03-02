Haber Tarihi: 02 Mart 2026 14:31 - Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 14:31

2026 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik zam mı geliyor?

Bedelli askerlik ücretini 417 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" dedi. Peki, 2026 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik zam mı geliyor?

2026 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik zam mı geliyor?
Abone Ol
AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" dedi. Böylece, 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarının yüzde 25,2 artış yapılacak.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarı paylaşılmıştı. Buna göre bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuştu.

2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar, neye göre belirlenir?
Bedelli askerlik, belirlenen bedelinin ödenmesi ve temel askerlik eğitiminin yapıldığı askerlik hizmeti olarak bulunur. 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9. maddesinde temel askerlik eğitim süresi 1 ay olarak yer alır. Bedelli askerlik ücreti, ocak ve temmuz aylarında memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda çıkan tutara göre ödenir. Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürülüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesinin yayımlandığı ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ilk altı ayı için 333.089,04 TL olduğunu belirtti.

2026'nın ilk yarısında bedelli askerlik başvuruları ne zaman yapılacak?
Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet ya da askerlik şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. 2026 yılının ilk altı ayındaki bedelli askerlik başvuruları 7 Ocak tarihinde başladı.

Bedelli askerlik ücreti ne zaman ödenir?
Bedelli askerlik için başvuruda bulunanlar müracaat tarihinden itibaren 2 ay içerisinde bedelli askerlik ücretini yatırmaları gerekir. 2 ay içerisinde ödeme yapmayanlar, bedelli askerlik başvuru şartlarını sağlamaları halinde yeniden başvuru yapabilirler. Ancak her başvuruda o dönem için belirlenen bedelli askerlik ücretinin yatırılması gerekir.



Diğer Haberler

Trabzonspor'un kupa kadrosunda 4 eksik Trabzonspor Trabzonspor'un kupa kadrosunda 4 eksik
Trabzonspor'da sakatlık: Nwaiwu Trabzonspor Trabzonspor'da sakatlık: Nwaiwu
Galatasaray'dan Torino'da kritik zirve! Galatasaray Galatasaray'dan Torino'da kritik zirve!
Bayram İkramiyesi Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak 2026? Gündem Bayram İkramiyesi Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak 2026?
Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Nelson Semedo'dan kötü haber!
2026 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik zam mı geliyor? Gündem 2026 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik zam mı geliyor?
Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi! Beşiktaş Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
Trabzon ile Başakşehir arasında 41. randevu Trabzonspor Trabzon ile Başakşehir arasında 41. randevu
Asensio'dan paylaşım: 'Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız' Fenerbahçe Asensio'dan paylaşım: "Hedeflerimiz için sonuna kadar savaşacağız"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Luciano Spalletti'den Galatasaray itirafı!
2
Ümit Akdağ'dan 'Come to Galatasaray'a beğeni!
3
Galatasaray'da Beşiktaş şifresi Fenerbahçe!
4
Fenerbahçe'den hakem kararları için açıklama!
5
Sergen Yalçın: ''Galatasaray maçı sezon finali!"
6
Liverpool'dan Wirtz'in sakatlığı için açıklama!
7
Galatasaray'da Singo kararsızlığı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.