2026 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik zam mı geliyor?

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

2026 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan bedelli askerlik tutarı paylaşılmıştı. Buna göre bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuştu.

Bedelli askerlik, belirlenen bedelinin ödenmesi ve temel askerlik eğitiminin yapıldığı askerlik hizmeti olarak bulunur. 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9. maddesinde temel askerlik eğitim süresi 1 ay olarak yer alır. Bedelli askerlik ücreti, ocak ve temmuz aylarında memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda çıkan tutara göre ödenir. Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürülüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesinin yayımlandığı ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ilk altı ayı için 333.089,04 TL olduğunu belirtti.

Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet ya da askerlik şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. 2026 yılının ilk altı ayındaki bedelli askerlik başvuruları 7 Ocak tarihinde başladı.

Bedelli askerlik için başvuruda bulunanlar müracaat tarihinden itibaren 2 ay içerisinde bedelli askerlik ücretini yatırmaları gerekir. 2 ay içerisinde ödeme yapmayanlar, bedelli askerlik başvuru şartlarını sağlamaları halinde yeniden başvuru yapabilirler. Ancak her başvuruda o dönem için belirlenen bedelli askerlik ücretinin yatırılması gerekir.