02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Fenerbahçe'den hakem kararları için açıklama!

Fenerbahçe, sosyal medyadan açıklama yaptı ve hakem kararlarına tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, açıklamasında TFF ve MHK'ya seslendi.

calendar 02 Mart 2026 13:22 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 13:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den hakem kararları için açıklama!
Fenerbahçe, sosyal medyadan açıklama yaptı ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

TFF ve MHK'ya seslenen sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Art arda yapılan hatalı hakem kararlarıyla Fenerbahçe'nin emeğini gölgelemeye çalışanlar bilmelidir ki; ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız. Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK'dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz." denildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Sezon başından bu yana tüm tartışmaların dışında kalmayı, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettik. Provokasyonlara kapılmadan, polemik üretmeden, futbolun konuşulmasını istedik. Bu duruşumuz; yalnızca kulübümüz adına değil, Türk futbolunu düşünerek, Türk futbolunun geleceği için daha adil, daha temiz ve daha saygın bir iklim oluşturma sorumluluğunun gereğiydi. Süreci bugüne kadar Federasyonumuzla temas halinde, gerekli girişimleri yaparak ve yapıcı bir diyalog zemini içerisinde yürüttük. Ancak bu sağduyulu ve sahada kalma irademiz, hakkımızın gasp edilmesine rıza göstereceğimiz anlamına gelmez.

Son haftalarda yaşanan ve artık istisna olmaktan çıkan hakem hataları, futbolun adalet duygusuna açıkça zarar vermektedir. Sahada emeğin karşılığının verilmediği her karar, yalnızca bir maçın değil, bir camianın hakkına dokunmaktadır.

Art arda yapılan hatalı hakem kararlarıyla Fenerbahçe'nin emeğini gölgelemeye çalışanlar bilmelidir ki; ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız.

Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK'dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
