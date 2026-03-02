Trabzon'un turizm noktaları spor gösterilerine sahne oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığınınprojesi kapsamında, Sümela Manastırı, Uzungöl, Ayasofya Camisi, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şahinkaya gibi kentin simge noktalarında spor gösterileri düzenlendi.Judodan boksa, tekvandodan güreşe farklı branşlardaki etkinliklerle hem sporun farklı dalları tanıtıldı hem de Trabzon'un doğal ve tarihi güzellikleri ön plana çıkarıldı.İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, projedeki hedefin, spor branşlarını öne çıkararak şehrin turizm açısından bilenen destinasyonlarını sporla bütünleştirmek olduğunu söyledi.Trabzon'un turizm destinasyonlarında spor etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Arıcıoğlu,diye konuştu.Projenin spor branşlarının tanınırlığına ve sporcu sayısının artmasına katkı sağladığına dikkati çeken Arıcıoğlu, yeni etkinlik ve projelerle spor salonlarını ve sahaları daha fazla doldurmak istediklerini ifade etti.Arıcıoğlu, çocukları spora teşvik etmek istediklerini vurgulayarakifadelerini kullandı.Trabzon'da 50'nin üzerinde spor branşının yapıldığı bilgisini veren Arıcıoğlu, kış sporları hariç kentte hemen hemen bütün federasyonların faaliyetlerinin bulunduğunu anlattı.Arıcıoğlu, Trabzon'un güzel, spor altyapısı ve kültürü çok gelişmiş bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.