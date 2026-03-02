Galatasaray'da savunma alarm!

Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gole engel olamadı.
Son olarak kalesini Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesinde kapatan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı.
Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juvenstus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.
OKAN BURUK HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray, ligde Beşiktaş derbisi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın savunmasındaki bu tablo zorlu maçlar öncesi teknik heyeti düşündürüyor.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, zorlu maçlar öncesi savunma performansı için harekete geçti.
Son olarak kalesini Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesinde kapatan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı.
Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juvenstus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.
OKAN BURUK HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray, ligde Beşiktaş derbisi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın savunmasındaki bu tablo zorlu maçlar öncesi teknik heyeti düşündürüyor.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, zorlu maçlar öncesi savunma performansı için harekete geçti.