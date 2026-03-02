Galatasaray'da rotasyon planı

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın son haftasında salı günü Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.
