01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
2-2
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
0-0
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
2-3
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-0
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
1-2
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
0-0
01 Mart
Altach-Rapid Wien
1-1
01 Mart
Austria Wien-LASK
2-2
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-0
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-1
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
2-2
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-0
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
3-0
01 Mart
Tondela-Santa Clara
2-2
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
1-1
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
0-0
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-0
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
0-1
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
0-0
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
2-0
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
1-2
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
2-1
01 Mart
Valencia-Osasuna
1-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
2-2
01 Mart
Girona-Celta Vigo
1-2
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
2-0
01 Mart
Roma-Juventus
3-3
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
1-0
01 Mart
Lorient-Auxerre
2-2
01 Mart
Metz-Brest
0-1
01 Mart
Marsilya-Lyon
3-2
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Süper Lig'de 24. hafta raporu

Ligde 24. hafta, 1 Mart Pazar günü oynanan üç maçla sona erdi.

02 Mart 2026 00:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 24. hafta raporu






Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın perdesi, üç maçla kapandı.

Günün şampiyonluk yarışını ilgilendiren maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Diğer müsabakalarda ise Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor, Samsunspor ile de Gaziantep FK 0-0'lık eşitliği bozamadı.

Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden lider Galatasaray, puanını 58'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

İkinci sıradaki sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti.

Haftayı galibiyetle kapatan takımlardan Trabzonspor, 51 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 24. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, 2 müsabakayı ise konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 18 gol kaydedildi.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 3-1

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-3

Kocaelispor-Beşiktaş: 0-1

Göztepe-ikas Eyüpspor: 0-0

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 3-1

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor: 0-0

Samsunspor-Gaziantep FK: 0-0

Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2


- Puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:


O		 G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 24 18 4 2 58 18 40 58
2.FENERBAHÇE 24 15 9 0 54 23 31 54
3.TRABZONSPOR 24 15 6 3 48 28 20 51
4.BEŞİKTAŞ 24 13 7 4 45 29 16 46
5.GÖZTEPE 24 11 9 4 27 16 11 42
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 24 11 6 7 42 26 16 39
7.SAMSUNSPOR 24 7 11 6 25 27 -2 32
8.KOCAELİSPOR 24 8 6 10 21 25 -4 30
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 24 7 8 9 30 40 -10 29
10.ÇAYKUR RİZESPOR 24 6 9 9 31 35 -4 27
11.CORENDON ALANYASPOR 24 5 11 8 26 30 -4 26
12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 24 6 6 12 28 34 -6 24
13.HESAP.COM ANTALYASPOR 24 6 6 12 24 38 -14 24
14.TÜMOSAN KONYASPOR 24 5 8 11 27 37 -10 23
15.İKAS EYÜPSPOR 24 5 7 12 19 35 -16 22
16.KASIMPAŞA 24 4 8 12 20 35 -15 20
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 24 3 11 10 18 43 -25 20
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 24 3 4 17 21 45 -24 13
 

- 25. haftanın programı

7 Mart Cumartesi:

16.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

8 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor (Çaykur Didi)

13.30 Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Gaziantep)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Chobani)

9 Mart Pazartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Zecorner Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Alanya Oba)

