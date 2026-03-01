Beşiktaş, 123. yıl logosunu tanıttı!

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, siyah-beyazlı kulübün 123. kuruluş yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili açıklama yayınladı.



Uğur Fora, 3 Mart kuruluş yıl dönümü ile 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki sürece dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



"3 Mart kuruluş yıl dönümümüzle 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü arasındaki iki haftalık süre boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. 123. yıl kutlamaları kapsamında ilk iş olarak çok şık bir logo tasarladık. Semtimizin her bir noktasını şanlı armamızla ve 123. yıl logomuzla donattık."







