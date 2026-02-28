Haber Tarihi: 28 Şubat 2026 17:34 -
28 Şubat 2026 17:34
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Şubat 2026
Bugün (28 Şubat) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 28 Şubat maç takvimi
28 Şubat Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 28 Şubat Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
28 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 28 Şubat maç takvimi 28 ŞUBAT GÜNÜN MAÇLARI Süper Lig13:30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)16:00 Kocaelispor-Beşiktaş (beIN Sports 1)20:00 Galatasaray-Alanyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Göztepe-Eyüpspor (beIN Sports 2)1. Lig13:30 Van Spor FK-Erzurumspor FK (TRT Spor)13:30 Hatayspor-Bodrum FK (TRT Tabii Spor 6)20:00 Keçiörengücü-Amed SK (TRT Spor)İngiltere - Premier Lig15:30 Bournemouth-Sunderland (beIN Sports 3)18:00 Newcastle United-Everton (beIN Sports 5)18:00 Liverpool-West Ham United (beIN Sports 3)18:00 Burnley-Brentford (beIN Sports MAX 2)20:30 Leeds United-Manchester City (beIN Sports 2)İspanya - LaLiga16:00 Rayo Vallecano-Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)18:15 Barcelona-Villarreal (S Sport, S Sport Plus)20:30 Mallorca-Real Sociedad (S Sport, S Sport Plus)23:00 Real Oviedo-Atletico Madrid (S Sport, S Sport Plus)İtalya - Serie A17:00 Como-Lecce (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)20:00 Hellas Verona-Napoli (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)22:45 Inter-Genoa (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)Fransa - Ligue 119:00 Rennes-Toulouse (beIN Sports 4)21:00 Monaco-Angers (beIN Sports 4)23:05 Le Havre-PSG (beIN Sports 4)Almanya - Bundesliga17:30 Mönchengladbach-Union Berlin (S Sports Plus, TiviBu Spor 4)17:30 Hoffenheim-St. Pauli (S Sports Plus, TiviBu Spor 3)17:30 Bayer Leverkusen-Mainz 05 (S Sports Plus, TiviBu Spor 2)17:30 Werder Bremen-Heidenheim (S Sports Plus)20:30 Borussia Dortmund-Bayern Münih (S Sports Plus)Suudi Arabistan - Pro Lig22:00 Al-Qadsiah-Al Taawon22:00 Neom SC-Al Kholood22:00 Al Fayha-Al Nassr (S Sports Plus)22:00 Al Najma-Al Akhdoud
