28 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
0-1
28 Şubat
Galatasaray-Alanyaspor
20:00
28 Şubat
Kasımpaşa-Rizespor
0-3
28 Şubat
Leeds United-M.City
20:30
28 Şubat
Heracles-PSV Eindhoven
20:45
28 Şubat
Le Havre-PSG
23:05
28 Şubat
AS Monaco-Angers
21:00
28 Şubat
Rennes-Toulouse
19:00
28 Şubat
Inter-Genoa
22:45
28 Şubat
Verona-SSC Napoli
20:00
28 Şubat
Como-Lecce
3-177'
28 Şubat
Real Oviedo-Atletico Madrid
23:00
28 Şubat
Mallorca-Real Sociedad
20:30
28 Şubat
Barcelona-Villarreal
0-019'
28 Şubat
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao
1-1
28 Şubat
Liverpool-West Ham United
2-036'
28 Şubat
Newcastle-Everton
1-236'
28 Şubat
Burnley-Brentford
0-336'
28 Şubat
Bournemouth-Sunderland
1-1
28 Şubat
B. Dortmund-Bayern Munih
20:30
28 Şubat
Werder Bremen-FC Heidenheim
0-046'
28 Şubat
Hoffenheim-St. Pauli
0-145'
28 Şubat
Mönchengladbach-Union Berlin
0-046'
28 Şubat
Leverkusen-Mainz 05
0-0DA
28 Şubat
Keçiörengücü-Amed Sportif
20:00
28 Şubat
Vanspor FK-Erzurumspor
0-3
28 Şubat
Hatayspor-Bodrum FK
1-3
28 Şubat
Göztepe-Eyüpspor
20:00
28 Şubat
NEC Nijmegen-Fortuna Sittard
23:00

Murat Kaytaz: "Burası Beşiktaş! Taraftar rahat olsun!"

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, Kocaelispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 28 Şubat 2026 18:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Murat Kaytaz: 'Burası Beşiktaş! Taraftar rahat olsun!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

"ÇOK DAHA İYİ OYNAMAYA BAŞLADIK"
Mücadeleyi değerlendiren Murat Kaytaz, "Maç öncesi söylemiştim, uzun bir yenilmezlik süremiz var ama bize yakışmayan beraberlikler vardı. İçerde maça çıkmadan 'Büyük takımız ve kazanma alışkanlığı edinmemiz lazım' demiştim.

Sergen Hoca her zaman daha fazla koşma ve mücadele istiyor. Aksine izin vermez. Yeni transferlerin kattığı dinamizm ile çok daha iyi oynamaya başladık." dedi. 

"TAKIM SAVUNMASINDA ÇOK İYİYİZ"

Karşılaşmayı değerlendirmeye devam eden Kaytaz, "Takım savunmasında çok iyiyiz. İkinci bölge savunmasında biz gelmeden çok şiddetli baskı gördük ve bu sürdürebilir değil. Sonrasında takım sıkıntı yaşıyordu.

Üretkenlik anlamında üçüncü bölgede hareketsiz kaldı. Orkun Kökçü'nün olmamasını hissettik.

Daha coşkulu ve daha iyi oynayacağız. Özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu ve daha iyi oynuyoruz. Burada zor bir atmosfer var, kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. 

"G.SARAY VE RİZE MAÇI HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

Önlerindeki maçlar ile ilgili konuşan çalıştırıcı, "Galatasaray ve Rizespor maçı hazırlıklarımız tamam. Bir hafta önceden gidiyoruz.

Duran top işine çok kafa yoruyoruz. Rakibin dizilişlerindeki sorunları arıyoruz. Her maç iki tane farklı opsiyonumuz var. Çünkü rakipler de bizi izliyor.

Rakibin arka alanında boşlukları biliyorduk, Agbadou ile golden sonra da bunun işaretini yaptık." açıklamasında bulundu.

"BURASI BEŞİKTAŞ!"

Son olarak Beşiktaş taraftarına mesaj gönderen Kaytaz,  "Beşiktaş taraftarları rahat olsun, her şeye çalışan, her detayı düşünen teknik heyeti var. Berabere kaldıktan sonra üzülüyoruz ve nerede yanlış yaptığımızı hemen analiz ediyoruz. Burası Beşiktaş camiası! Beşiktaş kazanmaya oynar!" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.