Samsunspor'un rakibi Vallecano'dan Bilbao'ya çelme!

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano, Athletic Bilbao'yu konuk etti.



Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Rayo Vallecano'nun golünü 35. dakikada Jorge de Frutos kaydetti. Ahletic Bilbao'ya beraberliği getiren golü ise 47. dakikada Inaki Williams kaydetti.



Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, 35 puana yükseldi. Rayo Vallecano ise 27 puana yükseldi.



La Liga'nın bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, Barcelona'yı konuk edecek. Rayo Vallecano, Real Oviedo'yu ağırlayacak.