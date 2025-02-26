Haber Tarihi: 26 Şubat 2025 18:20 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 18:20

Oruçluyken makyaj yapılır mı, makyaj orucu bozar mı?

Oruçluyken makyaj yapılır mı, makyaj orucu bozar mı? Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadet, maneviyat ve ruhsal arınma açısından önemli bir dönemdir. Bu dönemde oruç tutmak, dinî vecibeler arasında yer alır. Ancak, oruç tutarken dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunmaktadır. Bunlardan biri de makyaj yapmak konusundaki şüphelerdir. Peki, makyaj yapmak orucu bozar mı? işte Diyanet yanıtı

Oruçluyken makyaj yapılır mı, makyaj orucu bozar mı?
Abone Ol
Makyaj, kadınlar arasında güzellik ve bakımın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, oruç tutan kişiler makyaj yaparken nelere dikkat etmelidir? Makyaj yapmak orucu bozar mı? Bu konuda İslam alimleri arasında farklı görüşler bulunmaktadır.

Makyaj Yapmak Orucu Bozar mı?

Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de makyaj yapmanın orucu bozup bozmadığıdır. Bu konuda farklı rivayetler ve görüşler olsa da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşü şu şekildedir:

Makyaj yapmak orucu bozmaz.

Makyaj, cilde sürülen ve süslenme amaçlı kullanılan bir maddedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne göre, makyaj malzemeleri yutulmadığı sürece orucu bozmaz.

Ancak, bazı durumlarda makyaj yapmak orucu bozabilir. Bu durumlar şunlardır:

Makyaj malzemelerinin tadının yutulması: Makyaj malzemelerinin tadının yutulması halinde orucu bozar.

Makyaj malzemelerinin besleyici özellikte olması: Makyaj malzemelerinin besleyici özellikte ve ilaç niyetine kullanılması halinde orucu bozar.

Makyaj malzemelerinin göze kaçması ve yutulmasına sebep olması: Makyaj malzemelerinin göze kaçması ve yutulmasına sebep olması halinde orucu bozar.

Makyaj yaparken dikkat edilmesi gerekenler:

Makyaj yaparken kullanılan malzemelerin tadının yutulmamasına dikkat edilmelidir.

Besleyici özellikte olmayan makyaj malzemeleri tercih edilmelidir.

Makyaj malzemelerinin göze kaçmamasına özen gösterilmelidir.

Sonuç olarak:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşüne göre, makyaj yapmak orucu bozmaz.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Orhan Ak: 'Rakibimiz haklı bir galibiyet aldı' Spor Toto 1. Lig Orhan Ak: "Rakibimiz haklı bir galibiyet aldı"
Muhammed Cham'dan Tolunay Kafkas'a yanıt! Trabzonspor Muhammed Cham'dan Tolunay Kafkas'a yanıt!
Kerem ve Orkun'lu Benfica, Portekiz Kupası'nda yarı finalde! Benfica Kerem ve Orkun'lu Benfica, Portekiz Kupası'nda yarı finalde!
Galatasaray - Konyaspor: Muhtemel 11'ler Galatasaray Galatasaray - Konyaspor: Muhtemel 11'ler
Endrick, Real Madrid'e avantajı getirdi Real Madrid Endrick, Real Madrid'e avantajı getirdi
Liverpool artık şampiyo... Liverpool Liverpool artık şampiyo...
PSG, gol yağmuru ile yarı finalde! P. St Germain PSG, gol yağmuru ile yarı finalde!
Kenan Yıldız kaçırdı, Juventus elendi Juventus Kenan Yıldız kaçırdı, Juventus elendi
Rıdvan Yılmaz asist yaptı, Rangers kazandı! Fenerbahçe Rıdvan Yılmaz asist yaptı, Rangers kazandı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Napoli'den resmi Osimhen açıklaması!
2
İspanya'da gündem Arda Güler!
3
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı
4
Şenol Güneş: "Hacıosmanoğlu, seni kandırıyorlar!"
5
TFF kararını verdi; her derbide yabancı hakem!
6
Drogba'dan Galatasaray'a; "Jose Mourinho ırkçı olamaz"
7
Galatasaray, Malili ön liberonun peşinde

SON HABERLER