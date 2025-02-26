Oruçluyken makyaj yapılır mı, makyaj orucu bozar mı?
Haber Tarihi: 26 Şubat 2025 18:20 -
Güncelleme Tarihi:
26 Şubat 2025 18:20
Oruçluyken makyaj yapılır mı, makyaj orucu bozar mı?
Oruçluyken makyaj yapılır mı, makyaj orucu bozar mı? Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadet, maneviyat ve ruhsal arınma açısından önemli bir dönemdir. Bu dönemde oruç tutmak, dinî vecibeler arasında yer alır. Ancak, oruç tutarken dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunmaktadır. Bunlardan biri de makyaj yapmak konusundaki şüphelerdir. Peki, makyaj yapmak orucu bozar mı? işte Diyanet yanıtı
Makyaj, kadınlar arasında güzellik ve bakımın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, oruç tutan kişiler makyaj yaparken nelere dikkat etmelidir? Makyaj yapmak orucu bozar mı? Bu konuda İslam alimleri arasında farklı görüşler bulunmaktadır.
Makyaj Yapmak Orucu Bozar mı?
Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de makyaj yapmanın orucu bozup bozmadığıdır. Bu konuda farklı rivayetler ve görüşler olsa da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görüşü şu şekildedir:
Makyaj yapmak orucu bozmaz.
Makyaj, cilde sürülen ve süslenme amaçlı kullanılan bir maddedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne göre, makyaj malzemeleri yutulmadığı sürece orucu bozmaz.
Ancak, bazı durumlarda makyaj yapmak orucu bozabilir. Bu durumlar şunlardır: