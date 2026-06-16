Fenerbahçe'den 8 milyon euroluk talep: Malang Sarr

Fenerbahçe'nin stoper transferi için düşündüğü isimlerden olan Malang Sarr ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE'DEN 8 MİLYON EURO TALEP
Lens forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper, sarı lacivertliler ile yaptığı transfer görüşmesinde yıllık 8 milyon euro istedi.
Fenerbahçe'nin bu rakamı düşürmek için girişimlerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.
KARİYERİ
Malang Sarr, Chelsea, Monaco, Porto ve Nice gibi dev takımların da formasını giydi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Sarr, 1 asist yaptı.
FENERBAHÇE'DEN 8 MİLYON EURO TALEP
Lens forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper, sarı lacivertliler ile yaptığı transfer görüşmesinde yıllık 8 milyon euro istedi.
Fenerbahçe'nin bu rakamı düşürmek için girişimlerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.
KARİYERİ
Malang Sarr, Chelsea, Monaco, Porto ve Nice gibi dev takımların da formasını giydi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Sarr, 1 asist yaptı.