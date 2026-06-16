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Fenerbahçe'den 8 milyon euroluk talep: Malang Sarr

Fenerbahçe'nin stoper adaylarından Malang Sarr, transfer görüşmelerinde yıllık 8 milyon euro maaş talep etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 09:46
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den 8 milyon euroluk talep: Malang Sarr
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Fenerbahçe'nin stoper transferi için düşündüğü isimlerden olan Malang Sarr ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE'DEN 8 MİLYON EURO TALEP

Lens forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper, sarı lacivertliler ile yaptığı transfer görüşmesinde yıllık 8 milyon euro istedi.

Fenerbahçe'nin bu rakamı düşürmek için girişimlerini sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.

KARİYERİ

Malang Sarr, Chelsea, Monaco, Porto ve Nice gibi dev takımların da formasını giydi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Sarr, 1 asist yaptı.



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