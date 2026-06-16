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Beşiktaş'ta ikna operasyonu: Michele Di Gregorio

İlk teklifte Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Michele Di Gregorio'ya hem İstanbul hem de kulübün hedeflerini anlatan Beşiktaş, olumlu dönüş alırsa hemen düğmeye basacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 16 Haziran 2026 08:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta ikna operasyonu: Michele Di Gregorio
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Sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'dan kulüp bakması sonrası kaleci arayışında yabancı isimlere yönelen Beşiktaş, sıkı bir çalışma içine girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni file bekçisini kampa yetiştirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, teknik direktör İtaliano'nun listeye yazdığı Michele Di Gregorio üzerinde çalışıyor.

Juventus'un bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlediği İtalyan eldiven için kulübüyle temasa geçen yönetim, bir yandan rakamı aşağı çekmeye çalışırken diğer yandan da 28 yaşındaki kaleci ile temasları hızlandırdı.

HABER BEKLENİYOR

İlk teklifte Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Gregorio'ya hem İstanbul'u hem de kulübü anlatan Beşiktaş yetkilileri, yeni teknik direktör ile uygulamak istedikleri proje ve hedefleri de açıklayarak transfere ikna etmeye çalışıyor. Teklife 'Evet' demesi halinde görüşmeler hızlanacak.



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