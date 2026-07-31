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Galatasaray'ın Tijjani Reijnders planı

Galatasaray, Manchester City'nin kararını beklediği Tijjani Reijnders'i Osimhen formülüyle kiralamayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 09:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Tijjani Reijnders planı
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Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırırken gözünü Tijjani Reijnders'e çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gabriel Sara ayrılmadığı sürece orta saha transferinde bonservis ödemesi yapmama kararı alan Cimbom, Tijani Reijnders için beklemede bulunuyor.

Manchester City'deki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki Hollandalı oyuncu için sarı-kırmızılılar çıkacak kararı bekliyor.

Hem orta saha hem de 10 numaralı bölgede forma giyebilen Hollandalı'nın durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

OSİMHEN TAKTİĞİ

İngiliz ekibi oyuncusunu takımdan göndermeye karar verirse yönetim hemen gaza basacak.

Avrupa'da birçok takımın kadrosunu büyük oranda şekillendirmesi nedeniyle Reijnders için çok fazla takımın girişimde bulunması beklenmiyor.

Yönetim de Osimhen'de olduğu gibi bunu fırsata çevirerek Hollandalı yıldızı kiralamaya çalışacak.

Sara giderse satın alma opsiyonlu bir teklifle şansını yukarıya taşıyacak olan G.Saray şimdilik beklemeye geçti.

50 MİLYON EURO

Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Tijjani Reijnders'in sözleşmesi ise 2030 yılında sona eriyor.  

 

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