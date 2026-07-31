Fenerbahçe'nin Bertuğ ısrarı

Fenerbahçe'de gündem santrfor bölgesi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin, Bertuğ Yıldırım için bir kez daha Başakşehir'in kapısını çalacağı öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler yaz başından beri 24 yaşındaki futbolcu için Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği üzere Başakşehir son olarak Eyüpspor forması giyen Umut Bozok'u kadrosuna dahil etmişti.
Bu doğrultuda Bertuğ Yıldırım'ın bir sonraki adresinin Fenerbahçe olabileceği konuşuluyor.
GEÇEN SEZON 10 GOLLÜK KATKI
Genç golcü, geçen yıl 23 karşılaşmada 7 gol ve 3 asist kaydetti. Bertuğ Yıldırım'ın takımı ile 30 Haziran 2029 yılına kadar kontratı mevcut.
Milli oyuncu kariyerinde Hatayspor, Sarıyer, Rennes, Getafe, Antalyaspor ve Başakşehir formalarını giydi.
A Milli Futbol Takımı ile 5 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 2 gol ile oynadı.
Sarı-Lacivertliler yaz başından beri 24 yaşındaki futbolcu için Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği üzere Başakşehir son olarak Eyüpspor forması giyen Umut Bozok'u kadrosuna dahil etmişti.
Bu doğrultuda Bertuğ Yıldırım'ın bir sonraki adresinin Fenerbahçe olabileceği konuşuluyor.
GEÇEN SEZON 10 GOLLÜK KATKI
Genç golcü, geçen yıl 23 karşılaşmada 7 gol ve 3 asist kaydetti. Bertuğ Yıldırım'ın takımı ile 30 Haziran 2029 yılına kadar kontratı mevcut.
Milli oyuncu kariyerinde Hatayspor, Sarıyer, Rennes, Getafe, Antalyaspor ve Başakşehir formalarını giydi.
A Milli Futbol Takımı ile 5 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 2 gol ile oynadı.