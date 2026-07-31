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FC Inter Turku-Başakşehir
2-0
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FC Nordsjaelland-GAIS
6-0
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
2-2
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
2-2

Fenerbahçe'nin Bertuğ ısrarı

Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım transferinden vazgeçmedi.Sarı lacivertliler, Bertuğ için Başakşehir'e yeni bir teklif sunacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 09:32
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Bertuğ ısrarı
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Sarı-Lacivertliler yaz başından beri 24 yaşındaki futbolcu için Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği üzere Başakşehir son olarak Eyüpspor forması giyen Umut Bozok'u kadrosuna dahil etmişti.

Bu doğrultuda Bertuğ Yıldırım'ın bir sonraki adresinin Fenerbahçe olabileceği konuşuluyor.

GEÇEN SEZON 10 GOLLÜK KATKI

Genç golcü, geçen yıl 23 karşılaşmada 7 gol ve 3 asist kaydetti. Bertuğ Yıldırım'ın takımı ile 30 Haziran 2029 yılına kadar kontratı mevcut.

Milli oyuncu kariyerinde Hatayspor, Sarıyer, Rennes, Getafe, Antalyaspor ve Başakşehir formalarını giydi.

A Milli Futbol Takımı ile 5 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 2 gol ile oynadı. 

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