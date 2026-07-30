Beşiktaş, Danimarka'da iki golle turu geçti!

MCH Arena'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazanırken, İstanbul'daki ilk maçı da 1-0'lık skorla geçen siyah beyazlılar, toplamda 3-0'lık üstünlük sağlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Milot Rashica ile 76. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.





Milot Rashica, Midtjylland karşısında kilidi böyle açtı👀 pic.twitter.com/4oXvH1xEBc



— Sporx (@sporx) July 30, 2026

Midtjylland'da Martin Erlic, 44 ve 53. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.







VINCENZO ITALIANO'NUN KADROSU



UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, İstanbul'daki maçı kazanan ilk 11'de değişiklik yapmadı.



48 yaşındaki teknik adam, Danimarka takımı karşısında sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile dizildi.



Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yasin Özcan, Cumali Gürsel, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.



İLK 11 DEĞİŞMEDİ



Çalıştırdığı ekiplerde sık sık rotasyon yapmasıyla dikkati çeken teknik direktör Vincenzo Italiano, sezonun ikinci maçında kadroda değişikliğe gitmedi.



Beşiktaş ile ikinci karşılaşmasına çıkan İtalyan çalıştırıcı, İstanbul'daki ilk maçı kazanan ilk 11'i korudu.



Dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya Italiano, "Son yıllarda çalıştırdığım takımlarla üç farklı organizasyonda mücadele ettik. Rotasyon yapmak zorunda kalmıştım. Aynı zamanda oynamayan oyuncuları gruba daha çok dahil etmek istiyorum. Rotasyon hep yaptığım bir şey, doğru. Yarın için ise geçen hafta sahada olan çocukların büyük bölümü sahada olacak." yanıtını vermişti.



SEZONUN İLK DEPLASMANI



Beşiktaş, sezonun ilk dış saha maçına Danimarka'da Midtjylland karşısında çıktı.



2026-27 sezonunu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçıyla sahasında açan siyah-beyazlılar, rövanşta Midtjylland'a konuk oldu.



Vincenzo Italiano ve öğrencileri, 1-0'lık skor avantajıyla MCH Arena'da mücadele etti.



BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ



Danimarka'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Midtjylland ile oynanan ikinci eleme turu karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.



Gün boyu Herning kentinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı taraftarların MCH Arena'ya gelmesiyle coşku daha da arttı.



Müsabakaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.



Bazı Beşiktaşlı taraftarlar ise karşılaşmayı Midtjylland'ı destekleyen futbolseverlerle yan yana izledi.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada sağ kanattan çevrilen topa yayın üzerinden Osorio'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.



3. dakikada Midtjylland gole yaklaştı. Osorio'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Franculino'nun şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.



4. dakikada bu kez Beşiktaş net pozisyondan yararlanamadı. Cerny'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Olaitan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yakın direk dibinden auta gitti.



32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Franculino'nun ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



İkinci eleme turunun ilk maçını sahasında 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, adını üçüncü eleme turuna yazdırdı.



53. dakikada ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Mücadelenin 44. dakikasından sarı kartı bulunan Erlic, Oh'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.



60. dakikada Oh'un pasıyla savunma arkasına sarkarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp sahaya döndü.



70. dakikada Beşiktaş, oyuna 1 dakika önce dahil olan Rashica'nın golüyle öne geçti. Olaitan'ın pasına hareketlenen Rashica, yay üzerinden ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.



75. dakikada siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren İlhan Fakılı, Kristensen'in müdahalesiyle yerde kalınca İngiliz hakem Brooks, penaltı noktasını gösterdi.



76. dakikada penaltıyı kullanan Orkun, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.



Stat: MCH Arena



Hakemler: John Brooks, Neil Davies, Nick Greenhalgh (İngiltere)



Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo (Dk. 69 Iheanacho), Billing (Dk. 57 Watjen), Bravo, Andreasen (Dk. 57 Emefile), Osorio (Dk. 77 Johannesen), Franculino (Dk. 57 Lee), Cho



Beşiktaş: Nübel, Murillo (Dk. 85 Taylan Bulut), Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny (Dk. 69 Rashica), Olaitan (Dk. 79 Hadziahmetovic), Orkun Kökçü, İlhan Fakılı (Dk. 85 Yasin Özcan), Oh (Dk. 85 Mustafa Erhan Hekimoğlu)



Goller: Dk. 70 Rashica, Dk. 76 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş)



Kırmızı kart: Dk. 53 Erlic (Midtjylland)



Sarı kartlar: Dk. 35 Bech, Dk. 75 Kristensen (Midtjylland), Dk. 57 Cerny, Dk. 81 Oh, Dk. 86 Yasin Özcan (Beşiktaş)







