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Bodrum FK'dan iki takviye

Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'dan iki genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 15:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'dan iki takviye
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Trendyol 1'inci Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'dan iki genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Yeşil-beyazlılar orta saha Boran Başkan ve defans Ali Şahin Yılmaz'ı resmen renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Boran Başkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Trabzonspor altyapısında yetişen genç orta saha Boran Başkan, bordo-mavili formayla A Takım seviyesinde resmi maç tecrübesi yaşarken, Trabzonspor U19 takımında çıktığı 55 resmi karşılaşmada 12 gole imza atmıştır. Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Ali Şahin Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Trabzonspor altyapısında yetişen genç savunma oyuncusu Ali Şahin Yılmaz, kariyerinde Trabzonspor ve İstanbulspor formalarını giydi. Bordo-mavili ekibin U19 takımında 52 resmi maçta görev alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonu ise İstanbulspor'da kiralık olarak geçirdi." ifadeleri kullanıldı.
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