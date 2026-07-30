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Osorio adım adım Trabzonspor'a! İşte dev teklif

Trabzonspor'un, Dario Osorio için 20 milyon euroluk teklif yaptığı ve transferde önemli ilerleme kaydettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 12:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Osorio adım adım Trabzonspor'a! İşte dev teklif
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Sağ kanat transferinde süreci hızlandıran Trabzonspor, yeni oyuncuyu bir an önce bitirmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dario Osorio ve Tsygankov öne çıkan isimler ancak Prestianni konusunda da temaslar tam olarak kesilmiş değil.

Osorio bu oyuncular arasında bonservis maliyeti en yüksek aday. 22 yaşında olduğu için artı 4 yabancı kontenjanına uyan Osorio, yüksek potansiyeli ve skor katkısıyla farkını gösteriyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Şilili futbolcu için kulübü Midtjylland'ın bonservis beklentisi 20 milyon euro. Bu konuda dün Futchile sitesi, müjdeyi verdi.

SÜREÇ ÇOK OLUMLU İLERLİYOR

İşte Futchile'nin haberi: Türkiye'nin Trabzonspor takımı, Osorio için 20 milyon euro'luk teklif yaptı ve oyuncu transfer olmaya çok yakın. "Kaplanlar" görüşmelerde önemli ilerleme kaydediyor. Oyuncunun temsilcileriyle transfer ücretiyle ilgili sadece küçük detayların tamamlanması gerekiyor. Şu an için henüz hiçbir şey netleşmedi ancak süreç iyi bir şekilde ilerliyor. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Şu ana dek Osorio'nun daha iyi bir teklif almaması bu transferin olumlu sonuçlanacağının en büyük işareti olabilir.  

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