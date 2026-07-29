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Aysel Özgan, Para Atıcılık Dünya Kupası'nda ikinci oldu

Milli sporcu Aysel Özgan, WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda 231,5 puanla gümüş madalya kazandı. Türkiye, Sırbistan'daki organizasyonu toplam 4 madalyayla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 19:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aysel Özgan, Para Atıcılık Dünya Kupası'nda ikinci oldu
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Milli sporcu Aysel Özgan, Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Novi Sad kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 disiplininde mücadele eden Aysel Özgan ile Ayşegül Pehlivanlar finale yükseldi.

231,5 PUANLA İKİNCİ OLDU

Final müsabakasını 231,5 puanla ikinci sırada tamamlayan Aysel Özgan, gümüş madalya kazandı.

Ayşegül Pehlivanlar ise sekiz sporcunun yarıştığı finalde dördüncü sırayı aldı.

ALTIN MADALYA MAMAJONOVA'NIN

Kategoride altın madalyayı 232,6 puanla Özbekistanlı Shakhnoza Mamajonova kazandı.

İranlı Sareh Javanmardi ise 213 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE'DEN 4 MADALYA

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamladı.

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