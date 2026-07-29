Eyüpspor, Chandrel Massanga'yı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Chandrel Massanga'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eflatun-sarılı kulüp, Kongolu orta saha oyuncusunun transferini resmî sosyal medya hesabından açıkladı.
Eyüpspor'un paylaşımında, "Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Chandrel Massanga." ifadelerine yer verildi.
SON OLARAK HATAYSPOR'DA OYNADI
Chandrel Massanga, son olarak Hatayspor forması giydi.
"SEMT-İ MUKADDES'E HOŞ GELDİN"
Eyüpspor, yeni transferini resmen açıkladı. ✍️🔥 pic.twitter.com/329cscpig6
— Sporx (@sporx) July 29, 2026
Eyüpspor'un paylaşımında, "Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Chandrel Massanga." ifadelerine yer verildi.
SON OLARAK HATAYSPOR'DA OYNADI
Chandrel Massanga, son olarak Hatayspor forması giydi.