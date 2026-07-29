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Eyüpspor, Chandrel Massanga'yı kadrosuna kattı

Eyüpspor, Kongolu orta saha oyuncusu Chandrel Massanga'nın transferini açıkladı. Massanga, son olarak Hatayspor forması giydi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 20:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor, Chandrel Massanga'yı kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Chandrel Massanga'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eflatun-sarılı kulüp, Kongolu orta saha oyuncusunun transferini resmî sosyal medya hesabından açıkladı.

"SEMT-İ MUKADDES'E HOŞ GELDİN"

Eyüpspor'un paylaşımında, "Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Chandrel Massanga." ifadelerine yer verildi.

SON OLARAK HATAYSPOR'DA OYNADI

Chandrel Massanga, son olarak Hatayspor forması giydi.

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