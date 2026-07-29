29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
21:00
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
1-5
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
1-043'
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
21:30
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
1-0
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
4-0
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
21:00
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
21:30

Manchester City, Bouaddi transferinde öne geçti!

Manchester City'nin, Lille'in genç orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'nin transferinde önemli ilerleme kaydettiği öne sürüldü. Fransız kulübünün 100 milyon euro talep ettiği, İngiliz ekibinin ise yaklaşık 90 milyon euroluk paket hazırladığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 19:31 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 19:32
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester City, Bouaddi transferinde öne geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Manchester City'nin, Lille forması giyen Ayyoub Bouaddi'nin transferinde Arsenal'in önüne geçtiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RMC Sport'un haberine göre İngiliz kulübü, son günlerde Lille ile yürüttüğü görüşmelerde önemli ilerleme kaydetti.

GÖRÜŞMELER YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile Lille Başkanı Olivier Letang arasındaki temasların aralıksız devam ettiği belirtildi.

İki yöneticinin resmi toplantılar yerine düzenli telefon görüşmeleriyle transfer sürecini ilerletmeye çalıştığı aktarıldı.

City'nin sözlü olarak sunduğu tekliflerin Lille tarafından reddedildiği ifade edildi.

LILLE 100 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız kulübünün Bouaddi için 100 milyon euroluk bonservis beklentisini koruduğu öne sürüldü.

Manchester City'nin ise transferi potansiyel bonusların yanı sıra yaklaşık 90 milyon euroluk sabit bedelle tamamlamak istediği belirtildi.

İki kulüp arasındaki görüşmelerde kalan temel anlaşmazlığın bonservis bedeli olduğu kaydedildi.

OYUNCU CEPHESİNDE ENGEL YOK

Manchester City'nin Ayyoub Bouaddi ile kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Tarafların Haziran 2031'e kadar sürecek bir kontrat üzerinde uzlaştığı aktarıldı. Ancak kulüpler arasında henüz bonservis anlaşması sağlanmadı.

ARSENAL YARIŞTA GERİYE DÜŞTÜ

Bouaddi transferinde daha önce Arsenal'in favori olduğu ancak Londra ekibinin Bruno Guimaraes'e öncelik vermesinin dengeleri değiştirdiği belirtildi.

Manchester City'nin bu gelişmenin ardından transfer yarışında rakibini yakalayarak öne geçtiği ifade edildi.

RODRI'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

İngiliz ekibinin Bouaddi transferini, Rodri'nin Real Madrid'e olası ayrılığıyla eş zamanlı olarak tamamlamayı hedeflediği öne sürüldü.

Manchester City'nin önümüzdeki hafta Lille ile anlaşmaya vararak genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.