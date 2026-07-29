Manchester City, Bouaddi transferinde öne geçti!

Manchester City'nin, Lille forması giyen Ayyoub Bouaddi'nin transferinde Arsenal'in önüne geçtiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RMC Sport'un haberine göre İngiliz kulübü, son günlerde Lille ile yürüttüğü görüşmelerde önemli ilerleme kaydetti.
GÖRÜŞMELER YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR
Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile Lille Başkanı Olivier Letang arasındaki temasların aralıksız devam ettiği belirtildi.
İki yöneticinin resmi toplantılar yerine düzenli telefon görüşmeleriyle transfer sürecini ilerletmeye çalıştığı aktarıldı.
City'nin sözlü olarak sunduğu tekliflerin Lille tarafından reddedildiği ifade edildi.
LILLE 100 MİLYON EURO İSTİYOR
Fransız kulübünün Bouaddi için 100 milyon euroluk bonservis beklentisini koruduğu öne sürüldü.
Manchester City'nin ise transferi potansiyel bonusların yanı sıra yaklaşık 90 milyon euroluk sabit bedelle tamamlamak istediği belirtildi.
İki kulüp arasındaki görüşmelerde kalan temel anlaşmazlığın bonservis bedeli olduğu kaydedildi.
OYUNCU CEPHESİNDE ENGEL YOK
Manchester City'nin Ayyoub Bouaddi ile kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Tarafların Haziran 2031'e kadar sürecek bir kontrat üzerinde uzlaştığı aktarıldı. Ancak kulüpler arasında henüz bonservis anlaşması sağlanmadı.
ARSENAL YARIŞTA GERİYE DÜŞTÜ
Bouaddi transferinde daha önce Arsenal'in favori olduğu ancak Londra ekibinin Bruno Guimaraes'e öncelik vermesinin dengeleri değiştirdiği belirtildi.
Manchester City'nin bu gelişmenin ardından transfer yarışında rakibini yakalayarak öne geçtiği ifade edildi.
RODRI'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
İngiliz ekibinin Bouaddi transferini, Rodri'nin Real Madrid'e olası ayrılığıyla eş zamanlı olarak tamamlamayı hedeflediği öne sürüldü.
Manchester City'nin önümüzdeki hafta Lille ile anlaşmaya vararak genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
GÖRÜŞMELER YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR
Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile Lille Başkanı Olivier Letang arasındaki temasların aralıksız devam ettiği belirtildi.
İki yöneticinin resmi toplantılar yerine düzenli telefon görüşmeleriyle transfer sürecini ilerletmeye çalıştığı aktarıldı.
City'nin sözlü olarak sunduğu tekliflerin Lille tarafından reddedildiği ifade edildi.
LILLE 100 MİLYON EURO İSTİYOR
Fransız kulübünün Bouaddi için 100 milyon euroluk bonservis beklentisini koruduğu öne sürüldü.
Manchester City'nin ise transferi potansiyel bonusların yanı sıra yaklaşık 90 milyon euroluk sabit bedelle tamamlamak istediği belirtildi.
İki kulüp arasındaki görüşmelerde kalan temel anlaşmazlığın bonservis bedeli olduğu kaydedildi.
OYUNCU CEPHESİNDE ENGEL YOK
Manchester City'nin Ayyoub Bouaddi ile kişisel sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Tarafların Haziran 2031'e kadar sürecek bir kontrat üzerinde uzlaştığı aktarıldı. Ancak kulüpler arasında henüz bonservis anlaşması sağlanmadı.
ARSENAL YARIŞTA GERİYE DÜŞTÜ
Bouaddi transferinde daha önce Arsenal'in favori olduğu ancak Londra ekibinin Bruno Guimaraes'e öncelik vermesinin dengeleri değiştirdiği belirtildi.
Manchester City'nin bu gelişmenin ardından transfer yarışında rakibini yakalayarak öne geçtiği ifade edildi.
RODRI'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
İngiliz ekibinin Bouaddi transferini, Rodri'nin Real Madrid'e olası ayrılığıyla eş zamanlı olarak tamamlamayı hedeflediği öne sürüldü.
Manchester City'nin önümüzdeki hafta Lille ile anlaşmaya vararak genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi.