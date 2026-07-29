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Salih Özcan: "Maç bizim için savaş olacak!"

Beşiktaşlı Salih Özcan, Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanşı öncesinde "Yarınki maç gerçekten savaş olacak" dedi. Milli futbolcu, siyah-beyazlıların oyunun kontrolünü erken ele alması ve yakaladığı fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 19:57 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 20:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Salih Özcan: 'Maç bizim için savaş olacak!'
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Beşiktaşlı futbolcu Salih Özcan, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Danimarka temsilcisinin kaliteli bir takım olduğunu belirten Özcan, siyah-beyazlıların galibiyet için sahada büyük bir mücadele vereceğini söyledi.

"YARINKİ MAÇ SAVAŞ OLACAK"

Salih Özcan, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçta gördüğünüz gibi Midtjylland kaliteli bir takım. Yarınki maç gerçekten savaş olacak. Hazır olmamız lazım. Galibiyet için her şeyi yapacağız."

"İLK DAKİKALARDA KONTROLÜ ALMALIYIZ"

Midtjylland'ın karşılaşmaya gol arayarak başlayacağını düşündüğünü belirten milli futbolcu, Beşiktaş'ın sakin kalması gerektiğini ifade etti:

"İlk dakikalarda kontrolü almamız lazım. Biliyoruz ki Midtjylland ilk golü bulmak isteyecek. Maçta sakin kalmamız lazım. Gol şansları bulduğumuzda değerlendirmeliyiz, ilk maçtaki gibi olmamalı."

"GOL YEMEMELİYİZ"

Salih Özcan, savunma disiplininin rövanşta belirleyici olacağını vurguladı:

"Gol yememeliyiz. Savaşacağız. Fırsatları bulduğumuzda atmamız ve kontrolü almamız lazım. İnşallah kazanırız."

"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK RAHAT HİSSETTİM"

Takıma uyum sürecini de değerlendiren Özcan, Beşiktaş'ta iyi karşılandığını söyledi:

"Kendimi Beşiktaş'ta çok rahat hissettim. Takıma da teşekkür etmem lazım. Antrenmanlarda ve kampta beni çok iyi karşıladılar. İlk maçtaki iyi oyunumun sebebi buydu. Takım da çok kaliteli." İfadelerini kullandı.

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