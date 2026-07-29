29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
21:00
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
17:30
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
20:00
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
21:30
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
1-065'
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
16:00
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
21:00
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
21:30

Halil Dervişoğlu için transfer yanıtı

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 13:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Halil Dervişoğlu için transfer yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, transferi gündeme gelen Galatasaraylı Halil Dervişoğlu ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Radyospor'a konuşan Arda Çakmak, "Halil Dervişoğlu iddiası gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak gittiği Çaykur Rizespor'da 26 maçta 5 kez ağları havalandırmıştı.

26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.