Halil Dervişoğlu için transfer yanıtı

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, transferi gündeme gelen Galatasaraylı Halil Dervişoğlu ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Radyospor'a konuşan Arda Çakmak, "Halil Dervişoğlu iddiası gerçeği yansıtmıyor." dedi.
Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak gittiği Çaykur Rizespor'da 26 maçta 5 kez ağları havalandırmıştı.
26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak gittiği Çaykur Rizespor'da 26 maçta 5 kez ağları havalandırmıştı.
26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.