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Altay'ın altyapısında antrenör kalmadı

Altay'da yönetim krizinin gölgesinde altyapı antrenörlerinin sözleşmeleri sona ererken, kulüpte belirsizlik sürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 12:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'ın altyapısında antrenör kalmadı
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetim krizi nedeniyle A takım henüz yeni sezon hazırlıklarına başlayamazken, altyapıda da belirsizlik hakim durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılarda geçen sezon alt yaş gruplarında görev yapan antrenörlerin sözleşmelerinin sona erdiği belirtildi. A Takım Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz'ün yanı sıra altyapı takımlarının başında yer alan antrenörler Kerem Şahin, İsmet Çelen, Kadir Demirel ve Çağdaş Cabak'ın kontratlarının bitmesi nedeniyle siyah-beyazlıların profesyonel takımı idmanlara başlayamadı.

Öte yandan yönetim oluşturma hazırlıkları yapan Altay SK Çalışma Grubu'nun son kararını yarına kadar vereceği gelen haberler arasında.

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