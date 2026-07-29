Altay'ın altyapısında antrenör kalmadı

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetim krizi nedeniyle A takım henüz yeni sezon hazırlıklarına başlayamazken, altyapıda da belirsizlik hakim durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda geçen sezon alt yaş gruplarında görev yapan antrenörlerin sözleşmelerinin sona erdiği belirtildi. A Takım Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz'ün yanı sıra altyapı takımlarının başında yer alan antrenörler Kerem Şahin, İsmet Çelen, Kadir Demirel ve Çağdaş Cabak'ın kontratlarının bitmesi nedeniyle siyah-beyazlıların profesyonel takımı idmanlara başlayamadı.
Öte yandan yönetim oluşturma hazırlıkları yapan Altay SK Çalışma Grubu'nun son kararını yarına kadar vereceği gelen haberler arasında.
Öte yandan yönetim oluşturma hazırlıkları yapan Altay SK Çalışma Grubu'nun son kararını yarına kadar vereceği gelen haberler arasında.