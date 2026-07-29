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İsmail Kartal'dan tur toplantısı!

İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçı öncesi öğrencileriyle yaptığı son toplantıda önemli uyarılarda bulunarak turu geçmeleri için dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 09:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan tur toplantısı!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün deplasmanda Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, kritik mücadele öncesinde öğrencileriyle yaptığı son toplantıda önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "SKORU DEĞİL, OYUNU DÜŞÜNÜN"

İlk maçı Kadıköy'de 1-0 kazanan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın futbolcularına skor avantajına güvenmemeleri gerektiğini söylediği belirtildi.

Deneyimli teknik adamın, "Sahaya beraberlik için değil, kazanmak için çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynayın, ilk dakikadan itibaren mücadeleyi bırakmayın. Skoru değil, oyunu düşünün." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"OYUN DİSİPLİNİNDEN VAZGEÇMEYİN"

Kartal'ın öğrencilerine, "Rakip kendi sahasında etkili başlamaya çalışacak. Soğukkanlı olun, oyunumuzdan taviz vermeyin. Sabırlı oynarsak istediğimizi alırız." mesajını verdiği ifade edildi.

"BİRBİRİNİZ İÇİN MÜCADELE EDİN"

Takım içindeki rekabetten memnun olan Kartal'ın, toplantıda birlik ve mücadele mesajı verdiği belirtildi.

Başarılı çalıştırıcının, "Hepiniz bu formayı hak etmek için çalışıyorsunuz. Bugün sahada birbiriniz için koşun, birbirinize yardım edin. Mücadeleyi bırakmadığınız sürece bu turu geçecek kaliteye sahibiz." dediği öğrenildi.

"HEDEFİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞALIM"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın konuşmasını, "Sezonun başındayız ama hedefimiz belli. Bu turu geçip yolumuza devam edeceğiz. Kalitenizi gösterin ve Fenerbahçe'ye yakışan futbolu oynayın." ifadeleriyle tamamladığı öğrenildi.  

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