28 Temmuz
KuPS Kuopio -Sabah FK
18:00
28 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Mjaellby
19:00
28 Temmuz
Dinamo Zagreb-Thun
21:00
28 Temmuz
NK Celje-Egnatia
21:15
28 Temmuz
Heart of Midlothian-Sturm Graz
21:45
28 Temmuz
Shamrock -Ararat Armenia
22:00
28 Temmuz
Apollon Limassol-Dila Gori
20:00
28 Temmuz
Riga FC-FK Vardar
20:00
28 Temmuz
CSKA 1948-Spartak Trnava
20:30
28 Temmuz
Drita-Floriana
21:00
28 Temmuz
Rizespor-Hull City
19:00
28 Temmuz
Real Madrid-Leganes
19:00
28 Temmuz
Aston Villa-Real Sociedad
21:30
28 Temmuz
Stoke City-Everton
21:45

Galatasaray'dan canlı takip: Franculino Dju

Galatasaray, Midtjylland forması giyen Franculino Dju'yu Beşiktaş maçında canlı takip etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 16:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan canlı takip: Franculino Dju
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, transfer döneminde Victor Osimhen'in arkasında bekleyecek bir golcü ile kadrosuna takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Midtjylland forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Franculino Dju için yeniden harekete geçti.

GALATASARAY'DAN CANLI TAKİP

A Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yetkililer, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyu geçen hafta Beşiktaş ile oynanan maçta canlı takip etti.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Franculino Dju'nun, kulübü Midtjylland ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Midtjylland'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan genç oyuncu, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.