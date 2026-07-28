Galatasaray'dan canlı takip: Franculino Dju

Galatasaray, transfer döneminde Victor Osimhen'in arkasında bekleyecek bir golcü ile kadrosuna takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Midtjylland forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Franculino Dju için yeniden harekete geçti.
GALATASARAY'DAN CANLI TAKİP
A Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yetkililer, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyu geçen hafta Beşiktaş ile oynanan maçta canlı takip etti.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Franculino Dju'nun, kulübü Midtjylland ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Midtjylland'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan genç oyuncu, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.
GALATASARAY'DAN CANLI TAKİP
A Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yetkililer, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyu geçen hafta Beşiktaş ile oynanan maçta canlı takip etti.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Franculino Dju'nun, kulübü Midtjylland ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Midtjylland'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan genç oyuncu, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.