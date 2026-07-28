Dusan Tadic'ten Ajax itirafı!

NEC Nijmegen'e imza atan Dusan Tadic, yeni takımında ilk antrenmanına salı günü çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijmegen'e transferinden önce hakkında eski takımı Ajax iddiaları da bulunan Sırp futbolcu, "Ajax, hiçbir zaman benim için bir seçenek olmadı. Jordi Cruyff (Ajax Sportif Direktörü) ile konuştum. Çok iyi bir sohbet oldu ancak esas olarak teknik direktörlük konusunda konuştuk. Bana bu konuda teklifte bulundu ama ben futbol oynamak istiyorum." dedi.
Tadic, Nijmegen'deki ilk antrenmanının ardından, "Yoğun tempolu, iyi bir antrenman oldu. Bunu gerçekten özlemişim. Buraya geri dönmek güzel. Kulübün çalışma şekli ve teknik direktörün futbol anlayışı beni memnun ediyor." diye konuştu.
37 yaşındaki Tadic, NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Tadic, Nijmegen'deki ilk antrenmanının ardından, "Yoğun tempolu, iyi bir antrenman oldu. Bunu gerçekten özlemişim. Buraya geri dönmek güzel. Kulübün çalışma şekli ve teknik direktörün futbol anlayışı beni memnun ediyor." diye konuştu.
37 yaşındaki Tadic, NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.