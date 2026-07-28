Ahmetcan Kaplan'ın transferi iptal oldu!

Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, NEC Nijmegen'e gitmiyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NEC Nijmegen, geçen sezon Ajax'tan kiraladığı 23 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunmuştu.
TRANSFERİ İPTAL OLDU
Voetbal International'da yer alan habere göre, NEC Nijmegen ile Ajax arasında yapılan görüşmelerde son anda bir aksilik yaşandı ve 23 yaşındaki futbolcunun transferi iptal oldu.
Hollanda basınında yer alan haberde, genç savunma oyuncusunun, uzun süredir Ajax'ın planları arasında yer almadığı belirtildi.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Ahmetcan Kaplan, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ahmetcan Kaplan'ın, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
NIJMEGEN PERFORMANSI
Ahmetcan Kaplan, geçen sezon kiralık gittiği NEC Nijmegen'de 30 maçta süre buldu. Genç oyuncu, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 2 kez gol sevinci yaşadı.
TRANSFERİ İPTAL OLDU
Voetbal International'da yer alan habere göre, NEC Nijmegen ile Ajax arasında yapılan görüşmelerde son anda bir aksilik yaşandı ve 23 yaşındaki futbolcunun transferi iptal oldu.
Hollanda basınında yer alan haberde, genç savunma oyuncusunun, uzun süredir Ajax'ın planları arasında yer almadığı belirtildi.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Ahmetcan Kaplan, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ahmetcan Kaplan'ın, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
NIJMEGEN PERFORMANSI
Ahmetcan Kaplan, geçen sezon kiralık gittiği NEC Nijmegen'de 30 maçta süre buldu. Genç oyuncu, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 2 kez gol sevinci yaşadı.