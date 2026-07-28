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Ahmetcan Kaplan'ın transferi iptal oldu!

Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ın NEC Nijmegen'e transferi iptal oldu. 23 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 14:45 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 14:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ahmetcan Kaplan'ın transferi iptal oldu!
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Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan, NEC Nijmegen'e gitmiyor! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NEC Nijmegen, geçen sezon Ajax'tan kiraladığı 23 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunmuştu.

TRANSFERİ İPTAL OLDU

Voetbal International'da yer alan habere göre, NEC Nijmegen ile Ajax arasında yapılan görüşmelerde son anda bir aksilik yaşandı ve 23 yaşındaki futbolcunun transferi iptal oldu. 

Hollanda basınında yer alan haberde, genç savunma oyuncusunun, uzun süredir Ajax'ın planları arasında yer almadığı belirtildi.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Ahmetcan Kaplan, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ahmetcan Kaplan'ın, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

NIJMEGEN PERFORMANSI

Ahmetcan Kaplan, geçen sezon kiralık gittiği NEC Nijmegen'de 30 maçta süre buldu. Genç oyuncu, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 2 kez gol sevinci yaşadı.

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