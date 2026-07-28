Roberto Mancini, İtalya'ya geri dönüyor

Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'na geri dönüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için 61 yaşındaki Mancini ile anlaşma sağladı.
Mancini, daha önce 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve takımıyla birlikte 2021'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.
İtalya Milli Takımı'nda daha önce teknik direktörlük görevi için Antonio Conte, Pep Guardiola ve Andrea Pirlo gibi isimler de gündeme gelmişti.
Mancini, daha önce 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve takımıyla birlikte 2021'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.
İtalya Milli Takımı'nda daha önce teknik direktörlük görevi için Antonio Conte, Pep Guardiola ve Andrea Pirlo gibi isimler de gündeme gelmişti.