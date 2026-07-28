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Göztepeli Juan, CSKA Moskova'ya gidiyor

Göztepe, Juan'ın transferi için Rusya'dan CSKA Moskova ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 11:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepeli Juan, CSKA Moskova'ya gidiyor
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Göztepe, Juan'ın transferi için Rusya'dan CSKA Moskova ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözdelerinden biri olan Brezilyalı golcü Juan Silva, Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Rusya'nın köklü kulüplerinden CSKA Moskova, 24 yaşındaki futbolcu ve Göztepe ile her konuda anlaşma sağladı.

GÖZTEPE'NİN ALACAĞI BONSERVİS

Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille'in 15 milyon euro teklif ettiği Juan'ı satmayan Sport Republic şirketi, CSKA Moskovalı kurmaylarla uzun süren pazarlıkların sonucu el sıkıştı. Göztepe'nin Juan transferinden 15 milyon euro ve artı bonuslar alacağı kaydedildi.

VEDALAŞTI

Slovenya kampında kafilede yer alan ancak sakatlanma riski nedeniyle özel maçlarda çok az süre alan Juan'ın teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da bildirildi.

Göztepe'ye 2024-2025 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan Juan, ertesi sezon 900 bin euro karşılığında İzmir ekibinin bonservisli oyuncusu oldu. Juan'dan da yine büyük bir kar elde edecek Göztepe, geçen sene de diğer Brezilyalı golcüsü Romulo'yu Alman Leipzig'e 20 milyon Euro ve bonuslar karşılığında satmıştı.

GÖZTEPE PERFORMANSI

Juan Silva, Göztepe'deki ilk sezonunda 28 resmi maça çıktı.Toplam bin 794 dakika süre alan Sambacı, 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

Juan 2025-26'da ise kariyer rekorunu kırdı. Göztepe ile 32 Süper Lig müsabakasında boy gösteren Juan Silva, 2 bin 591 dakikada 11 kez fileleri sarsıp 4 de gol pası verdi.

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