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76ers, LeBron'u oyun kurucu pozisyonunda kullanmayı planlıyor

Yıldız oyuncu LeBron James'in oyun kurucu özellikleri, gelecek sezon Philadelphia 76ers hücumunun merkezinde yer alacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 11:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
76ers, LeBron'u oyun kurucu pozisyonunda kullanmayı planlıyor
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Yıldız oyuncu LeBron James'in oyun kurucu özellikleri, gelecek sezon Philadelphia 76ers hücumunun merkezinde yer alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Philadelphia ekibi, gelecek sezon hücumda LeBron James'i önemli ölçüde oyun kurucu pozisyonunda kullanmayı planlıyor.

Bu hamle, 41 yaşındaki yıldızın Tyrese Maxey, VJ Edgecombe ve Jaylen Brown gibi kanatta skor üretebilen üç önemli ismin yer almasının beklendiği ilk beşte ana oyun kurucu rolünü üstlenmesini sağlayacak. Ayrıca James ile eski MVP Joel Embiid arasında son derece etkili bir ikili oyun düzeni oluşturulması da hedefleniyor.

2.06 metre boyundaki LeBron James, son olarak 2019-20 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla tam zamanlı olarak oyun kurucu pozisyonunda görev yapmış ve takımını 10 yıl aradan sonra NBA şampiyonluğuna taşımıştı. Yıldız oyuncu, o sezon normal sezonda maç başına 10.2 asist ortalaması yakalayarak NBA lideri olmuştu. Bu performans, James'in 23 yıllık kariyerinde hem asist kralı olduğu hem de çift haneli asist ortalaması yakaladığı tek sezon olarak kayıtlara geçti.

LeBron, 2019-20 sezonunda ayrıca maç başına 25.3 sayı ve 7.8 ribaund ortalamaları üretmişti. Bu rakamlar, 2025-26 sezonunda kaydettiği 20.9 sayı ve 6.1 ribaund ortalamalarının oldukça üzerinde yer alıyor.

Tyrese Maxey, altı yıllık NBA kariyerinin büyük bölümünde 76ers'ın bir numaralı oyun kurucusu olarak görev yaptı. Ancak 25 yaşındaki yıldızın topsuz oyunda da başarılı olabileceği biliniyor. James Harden'ın Philadelphia'daki tek tam sezonu olan 2022-23'te Harden oyun kurucu görevini üstlenirken Maxey, maç başına 20.3 sayı ortalaması yakalamış ve üç sayı çizgisinin gerisinden kariyerinin en yüksek isabet oranı olan %43.4 ile oynayarak dikkat çekmişti.

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