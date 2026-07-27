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Pedro Neto için dev transfer yarışı!

Manchester City, Liverpool ve bazı Suudi Arabistan takımları; Chelsea'den Pedro Neto ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 13:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Pedro Neto için dev transfer yarışı!
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Chelsea forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto, transferde önemli takımların radarında yer alıyor.

TALİBİ ÇOK FAZLA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier Lig'den Manchester City ve Liverpool, Portekizli futbolcuyu istiyor.

İngiliz ekipleriyle birlikte 26 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan bazı takımların da ilgilendiği belirtildi.

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Portekizli futbolcusuna ilginin farkında olan Chelsea, Pedro Neto'nun bonservisini henüz belirlemedi. Transfer piyasasında Yan Diomande ve Bradley Barcola gibi isimler için talep edilen 100 milyon euro üzerindeki bonservisleri takip eden Chelsea, Pedro Neto için de yüksek bir bonservis talep edebilir.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Pedro Neto, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.

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