Pedro Neto için dev transfer yarışı!

Chelsea forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto, transferde önemli takımların radarında yer alıyor.
TALİBİ ÇOK FAZLA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier Lig'den Manchester City ve Liverpool, Portekizli futbolcuyu istiyor.
İngiliz ekipleriyle birlikte 26 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan bazı takımların da ilgilendiği belirtildi.
YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ
Portekizli futbolcusuna ilginin farkında olan Chelsea, Pedro Neto'nun bonservisini henüz belirlemedi. Transfer piyasasında Yan Diomande ve Bradley Barcola gibi isimler için talep edilen 100 milyon euro üzerindeki bonservisleri takip eden Chelsea, Pedro Neto için de yüksek bir bonservis talep edebilir.
SEZON PERFORMANSI
Chelsea'de geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Pedro Neto, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.
TALİBİ ÇOK FAZLA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier Lig'den Manchester City ve Liverpool, Portekizli futbolcuyu istiyor.
İngiliz ekipleriyle birlikte 26 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan bazı takımların da ilgilendiği belirtildi.
YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ
Portekizli futbolcusuna ilginin farkında olan Chelsea, Pedro Neto'nun bonservisini henüz belirlemedi. Transfer piyasasında Yan Diomande ve Bradley Barcola gibi isimler için talep edilen 100 milyon euro üzerindeki bonservisleri takip eden Chelsea, Pedro Neto için de yüksek bir bonservis talep edebilir.
SEZON PERFORMANSI
Chelsea'de geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Pedro Neto, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.