Atletico Mineiro, Fred'den vazgeçmiyor

Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred'in transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilya temsilcisi, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak!" açıklamasına rağmen 33 yaşındaki futbolcunun transferini rafa kaldırmadı.
FIRSAT OLARAK GÖRÜLÜYOR
Globo'da yer alan habere göre, Atletico Mineiro, Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Fred'i bir fırsat transferi olarak görüyor.
GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR
Atletico Mineiro, Fred transferinde yatırım yapmayı planlamıyor. Brezilyalı futbolcunun temsilcisi, 10 gündür İstanbul'da bulunuyor ve Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunuyor. Atletico Mineiro, bu görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.
Atletico Mineiro'dan bir kaynak, Globo'ya konuştu ve transferin Fenerbahçe ile görüşmelerden çıkacak sonuca bağlı olduğunu dile getirdi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred, sarı-lacivertlilerde 126 maçta süre buldu ve 12 gol, 21 asistlik performans ortaya koydu.
FIRSAT OLARAK GÖRÜLÜYOR
Globo'da yer alan habere göre, Atletico Mineiro, Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Fred'i bir fırsat transferi olarak görüyor.
GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR
Atletico Mineiro, Fred transferinde yatırım yapmayı planlamıyor. Brezilyalı futbolcunun temsilcisi, 10 gündür İstanbul'da bulunuyor ve Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunuyor. Atletico Mineiro, bu görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.
Atletico Mineiro'dan bir kaynak, Globo'ya konuştu ve transferin Fenerbahçe ile görüşmelerden çıkacak sonuca bağlı olduğunu dile getirdi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred, sarı-lacivertlilerde 126 maçta süre buldu ve 12 gol, 21 asistlik performans ortaya koydu.