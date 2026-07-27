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Atletico Mineiro, Fred'den vazgeçmiyor

Atletico Mineiro, İsmail Kartal'ın sözlerine rağmen Fred'in transferinden vazgeçmedi. Brezilyalı futbolcunun temsilcisi, Fenerbahçe ile sözleşme feshi için İstanbul'da bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 11:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Atletico Mineiro, Fred'den vazgeçmiyor
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Atletico Mineiro, Fenerbahçe forması giyen Fred'in transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya temsilcisi, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak!" açıklamasına rağmen 33 yaşındaki futbolcunun transferini rafa kaldırmadı.

FIRSAT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Globo'da yer alan habere göre, Atletico Mineiro, Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Fred'i bir fırsat transferi olarak görüyor.

GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR

Atletico Mineiro, Fred transferinde yatırım yapmayı planlamıyor. Brezilyalı futbolcunun temsilcisi, 10 gündür İstanbul'da bulunuyor ve Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunuyor. Atletico Mineiro, bu görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.

Atletico Mineiro'dan bir kaynak, Globo'ya konuştu ve transferin Fenerbahçe ile görüşmelerden çıkacak sonuca bağlı olduğunu dile getirdi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred, sarı-lacivertlilerde 126 maçta süre buldu ve 12 gol, 21 asistlik performans ortaya koydu.

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