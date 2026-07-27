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Amar Dedic'ten Fenerbahçe'ye kötü haber

Benfica, Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki sağ bek Amar Dedic'i bırakmak istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 11:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Amar Dedic'ten Fenerbahçe'ye kötü haber
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Fenerbahçe'ye Benfica forması giyen Amar Dedic'ten kötü haber geldi.

BIRAKMAK İSTEMİYORLAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla O'Jogo'da yer alan habere göre, Dedic, Benfica Teknik Direktörü Marco Silva'nın ilk 11'inde öncelikli tercihler arasında yer alıyor.

Benfica, bu nedenle 23 yaşındaki sağ bekinin transferine sıcak bakmıyor.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica'ya geçen sezon imza atan Amar Dedic, Portekiz temsilcisinde 43 maçta süre buldu ve 1 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Bosnalı sağ bekin, Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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