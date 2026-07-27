Okan Buruk'tan Pulusic'e veto!

Milan'ın ABD'li yıldızı Christian Pulusic, menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geride bıraktığımız sezon maçların önemli bölümünde forvet arkasında görev yapan 27 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'nda da boy göstermişti.
OKAN BURUK SICAK BAKMADI
Teknik direktör Okan Buruk'un mevcut adaylar üzerinden gidilmesini istediği ve şu aşamada Pulusic ismine pek sıcak bakmadığı öğrenildi.
Milan formasıyla çıktığı 34 maçta 10 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Pulusic'in orijinal mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve 10 numarada da forma giyebiliyor.
SAKATLIĞI BULUNUYOR
Şu anda aktif bir sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun tahmini geri dönüşünün ağustos ayının 3. haftasını bulması bekleniyor. Okan Buruk'un Pulusic'e soğuk bakmasının sebeplerinden biri de bu olduğu öğrenildi.
OKAN BURUK SICAK BAKMADI
Teknik direktör Okan Buruk'un mevcut adaylar üzerinden gidilmesini istediği ve şu aşamada Pulusic ismine pek sıcak bakmadığı öğrenildi.
Milan formasıyla çıktığı 34 maçta 10 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Pulusic'in orijinal mevkisi sağ kanat olmasına rağmen sol kanat ve 10 numarada da forma giyebiliyor.
SAKATLIĞI BULUNUYOR
Şu anda aktif bir sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun tahmini geri dönüşünün ağustos ayının 3. haftasını bulması bekleniyor. Okan Buruk'un Pulusic'e soğuk bakmasının sebeplerinden biri de bu olduğu öğrenildi.