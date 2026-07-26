Galatasaray'dan Rafael Leao'ya teklif!

Galatasaray, Milan forması giyen ve bir süredir transferi gündemde olan Rafael Leao için harekete geçti.
GALATASARAY'DAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, Portekizli yıldız için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Milan ise bu teklife sıcak bakmıyor. İtalyan ekibi, 27 yaşındaki Leao'yu bonservisiyle göndermek istiyor.
Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao, İtalyan ekibinde geride kalan sezonda 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.
FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA
Rafael Leao için Fenerbahçe de gündeme gelmiş ancak sarı-lacivertliler, bu haberleri yalanlamıştı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır."
FENERBAHÇE İÇİN YENİ İDDİA
Öte yandan Fenerbahçe'nin yalanlamasına rağmen Rafael Leao için bir kez daha sarı-lacivertliler gündeme geldi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Portekizli yıldız konusunda oldukça cazip bir maaş teklifi ile ciddi bir girişimde bulundu.
Fenerbahçe, Rafael Leao'ya yıllık 8 milyon euro ve çeşitli bonuslar sundu. Sarı-lacivertlilerin, Milan'a da 50 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.
GALATASARAY'DAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray, Portekizli yıldız için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Milan ise bu teklife sıcak bakmıyor. İtalyan ekibi, 27 yaşındaki Leao'yu bonservisiyle göndermek istiyor.
Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao, İtalyan ekibinde geride kalan sezonda 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.
FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA
Rafael Leao için Fenerbahçe de gündeme gelmiş ancak sarı-lacivertliler, bu haberleri yalanlamıştı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Rafael Leao için bonservis bedeli ve maaşıyla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro tutarında bir teklif yaptığımız yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncuya ya da kulübüne bu yönde herhangi bir teklif yapılmamıştır."
FENERBAHÇE İÇİN YENİ İDDİA
Öte yandan Fenerbahçe'nin yalanlamasına rağmen Rafael Leao için bir kez daha sarı-lacivertliler gündeme geldi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Portekizli yıldız konusunda oldukça cazip bir maaş teklifi ile ciddi bir girişimde bulundu.
Fenerbahçe, Rafael Leao'ya yıllık 8 milyon euro ve çeşitli bonuslar sundu. Sarı-lacivertlilerin, Milan'a da 50 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.