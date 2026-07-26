Karşıyaka'dan ayrılan İlyas imzayı attı

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da geçen sezon devre arasında Mazıdağı Fosfatspor'dan transfer edilen stoper İlyas Ural (29), yeşil-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra Bölgesel Amatör Lig ekibi Bayburtspor'la sözleşme imzaladı. Karşıyaka'ya 2025-26'nın ara transfer döneminde transfer yasağı gelmesi nedeniyle profesyonel lisansını iptal edip amatör lisans çıkaran tecrübeli savunmacı, ikinci devrede 1'i play-off olmak üzere 8 müsabakada görev yapmıştı. Karşıyaka'dan ayrılan kaleci Muharrem Tunay Meral'in yeni takımı da belli oldu. Deneyimli file bekçisi Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HAZIRLIK MAÇI 1-1 BERABERE BİTTİ
Öte yandan Karşıyaka, Menemen İlçe Stadı'nda 2'nci lig ekibi Menemen FK ile oynadığı ilk hazırlık maçında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Menemen FK Berke'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son dakikalarında ağları havalandıran Mücahit, Karşıyaka'ya beraberliği getirdi.
Öte yandan Karşıyaka, Menemen İlçe Stadı'nda 2'nci lig ekibi Menemen FK ile oynadığı ilk hazırlık maçında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Menemen FK Berke'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son dakikalarında ağları havalandıran Mücahit, Karşıyaka'ya beraberliği getirdi.