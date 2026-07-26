25 Temmuz
RAAL La Louviere-Samsunspor
0-0
25 Temmuz
Lausanne-Grasshopper
1-1
25 Temmuz
QPR-Fiorentina
3-2
26 Temmuz
Liverpool-Sunderland
1-015'
25 Temmuz
FC Porto-Aston Villa
2-1
25 Temmuz
Granada-Real Betis
1-0
25 Temmuz
Standard Liege-Juventus
0-1
25 Temmuz
Blackburn Rovers-Strasbourg
2-0
25 Temmuz
Celta Vigo-Sporting Gijon
1-0
25 Temmuz
Real Valladolid-Getafe
0-0
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
2-2
25 Temmuz
Marsilya-Nice
0-3
25 Temmuz
PSV Eindhoven-Villarreal
1-3
25 Temmuz
Rennes-Club Brugge
2-1
25 Temmuz
Konyaspor-Hull City
0-3
25 Temmuz
Wolves-Real Sociedad
1-2
25 Temmuz
Hoffenheim-Greuther Fürth
4-1
25 Temmuz
Celtic-AC Milan
2-2
25 Temmuz
Servette-Basel
0-1
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
3-1
25 Temmuz
Fortuna Düsseldorf-B. Dortmund
2-1
25 Temmuz
Werder Bremen-Bochum
2-0
25 Temmuz
RB Leipzig-Ingolstadt
1-0
25 Temmuz
Girona-Alaves
0-1
25 Temmuz
Gornik Zabrze-Slask Wroclaw
2-1
25 Temmuz
FK Haugesund-Bryne
1-2
25 Temmuz
Stroemsgodset-Lyn
1-1
25 Temmuz
Kristiansund BK-Start
1-2
25 Temmuz
AGF-Broendby IF
1-1
25 Temmuz
Akron Togliatti-Zenit St. Petersburg
0-5
25 Temmuz
Dinamo Moscow-Samara
0-0
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
1-3
26 Temmuz
Leeds United-Wrexham
02:30

16 Yaş Altı Milli Takımı namağlup şampiyon!

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan şampiyonluğuna ulaştı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 00:04
Haber: AA
16 Yaş Altı Milli Takımı namağlup şampiyon!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, namağlup Balkan şampiyonu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takım, şampiyonluk maçında ev sahibi Yunanistan ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-16, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan Türkiye, böylece organizasyonda 5'te 5 yaptı.

Oynadığı 5 maçta sadece 1 set kaybeden milliler, 15 puanla namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlılar, şampiyonada daha önce Bulgaristan'ı 3-1, Karadağ, Romanya ve Sırbistan'ı ise 3-0 mağlup etmişti.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı da Kosova'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nı zirvede tamamlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.