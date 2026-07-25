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Beşiktaş'tan Al-Ittihad'a Ndidi cevabı!

Al-Ittihad'ın Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi için 10,5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Bonuslarla 12,5 milyon euroya çıkabilecek teklifin değerlendirilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 12:59
Haber: Milliyet
Beşiktaş'tan Al-Ittihad'a Ndidi cevabı!
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Beşiktaş'ın göndermesi muhtemel oyuncuları arasında bulunan Wilfred Ndidi için Al-Ittihad'dan teklif geldiği belirtildi. Suudi Arabistan kulübünün 10,5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, bonusların devreye girmesiyle rakamın 12,5 milyon euroya ulaşabileceği aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Orta sahası takımın en güçlü bölümü olarak görülen Beşiktaş'ın teklifi değerlendireceği ifade edildi. Siyah-beyazlıların, Ndidi ile yolların ayrılması durumunda orta saha planlamasını yeniden şekillendirebileceği kaydedildi.

NDIDI SONRASI İKİ ADAY

Beşiktaş'ın olası ayrılığın ardından kadrosuna yeni bir orta saha oyuncusu katabileceği belirtildi. Siyah-beyazlıların düşündüğü isimlerden birinin Newcastle forması giyen Joe Willock olduğu ifade edildi.

Arsenal altyapısında yetişen İngiliz futbolcu, geçen sezon 24 karşılaşmada forma giydi ve bir asist yaptı.

FOFANA İÇİN BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın gündemindeki diğer ismin Milan'da oynayan Youssouf Fofana olduğu öne sürüldü. Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, Ndidi'nin ayrılması halinde 27 yaşındaki Fransız ön liberoyu değerlendirecek.

Milan'ın Fofana için 20 milyon euro bonservis bedeli beklediği belirtildi.

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