Çorum FK'de ayrılık: Pedrinho ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, Pedrinho'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Arca Çorum FK, takımın şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı Portekizli futbolcuya teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Pedrinho'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Arca Çorum FK, takımın şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı Portekizli futbolcuya teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.