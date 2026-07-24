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Çorum FK'de ayrılık: Pedrinho ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Pedrinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, şampiyonluğa sağladığı katkılardan dolayı Portekizli futbolcuya teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK'de ayrılık: Pedrinho ile yollar ayrıldı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Pedrinho'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Arca Çorum FK, takımın şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı Portekizli futbolcuya teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

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