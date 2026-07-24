Chelsea, Maxence Lacroix için anlaştı!

Chelsea, Crystal Palace forması giyen Maxence Lacroix'in transferi için geri sayıma geçti.
60 MİLYON EURO ÖDENECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, 26 yaşındaki Fransız stoperin transferi için Crystal Palace ile anlaşma sağladı. Chelsea, Lacroix için Crystal Palace'a 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Kısa süre içerisinde Chelsea için sağlık kontrolünden geçecek Fransız savunma oyuncusu, 2032 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.
315 MİLYON EURO'YA TRANSFER
Son yıllarda futbolcu transferlerine ödediği bonservis ve oyuncularla imzaladığı uzun soluklu sözleşmelerle dikkat çeken Chelsea, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirdikten sonra da bu geleneğine devam etti.
ALONSO İLE TRANSFERLER
İşte Xabi Alonso ile Chelsea'nin şu ana kadar transferleri:
Morgan Rogers - 138 milyon euro
Marco Palestra - 57 milyon euro
Geovany Quenda - 50 milyon euro
Denner - 10 milyon euro
315 MİLYON EURO'YU BULUYOR
Chelsea, Lacroix transferini de resmiyete dökmesiyle birlikte Alonso döneminde 315 milyon euro bonservis bedeli ödemiş olacak.
60 MİLYON EURO ÖDENECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, 26 yaşındaki Fransız stoperin transferi için Crystal Palace ile anlaşma sağladı. Chelsea, Lacroix için Crystal Palace'a 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Kısa süre içerisinde Chelsea için sağlık kontrolünden geçecek Fransız savunma oyuncusu, 2032 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayacak.
315 MİLYON EURO'YA TRANSFER
Son yıllarda futbolcu transferlerine ödediği bonservis ve oyuncularla imzaladığı uzun soluklu sözleşmelerle dikkat çeken Chelsea, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirdikten sonra da bu geleneğine devam etti.
ALONSO İLE TRANSFERLER
İşte Xabi Alonso ile Chelsea'nin şu ana kadar transferleri:
Morgan Rogers - 138 milyon euro
Marco Palestra - 57 milyon euro
Geovany Quenda - 50 milyon euro
Denner - 10 milyon euro
315 MİLYON EURO'YU BULUYOR
Chelsea, Lacroix transferini de resmiyete dökmesiyle birlikte Alonso döneminde 315 milyon euro bonservis bedeli ödemiş olacak.