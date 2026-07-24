Junior Olaitan, kaçırdıklarıyla dikkat çekti!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçında sahasında Midtjylland'ı kaptanı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda bu karşılaşmada dikkat çeken isimlerden biri Junior Olaitan oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun ilk 11'de forma verdiği Olaitan, kaçırdığı net fırsatlarıyla dikkat çekti.
22'de Oh'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Beninli futbolcu, topu kötü bir vuruşla yandan dışarı attı. 7 dakika sonra kaptan Orkun'un içeri çevirdiği meşin yuvarlağı bomboş pozisyonda ıskalayan Olaitan, net bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun ilk 11'de forma verdiği Olaitan, kaçırdığı net fırsatlarıyla dikkat çekti.
22'de Oh'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Beninli futbolcu, topu kötü bir vuruşla yandan dışarı attı. 7 dakika sonra kaptan Orkun'un içeri çevirdiği meşin yuvarlağı bomboş pozisyonda ıskalayan Olaitan, net bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı.